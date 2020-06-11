  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:57:40 -
TRAKYAKA Haziran ayı toplantısı Tekirdağ’da yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Haziran Ayı Toplantısı Tekirdağ’da gerçekleştirildi.


Trakya Kalkınma Ajansı Haziran ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesinde yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında yapılan toplantıya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Daha önce alınan kararların görüşülmesi ile başlayan toplantı, 2020 yılı fizibilite destek programının görüşülmesi, teknik destek faaliyetleri ve mali destek projeleri konusundaki taleplerin görüşülmesi ile gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı