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Ekonomi Trakya'dan fabrika ve arsa toplayan Çinlilerden Türkiye'ye flaş teklif: Verin biz yapalım
Ekonomi

Trakya'dan fabrika ve arsa toplayan Çinlilerden Türkiye'ye flaş teklif: Verin biz yapalım

Yeniakit Publisher
2023-10-05 15:48:00 -
Trakya'dan fabrika ve arsa toplayan Çinlilerden Türkiye'ye flaş teklif: Verin biz yapalım

Türkiye'ye olan ilgisi her geçen gün artan Çin, üçüncü nükleer santrali kurmak için Ankara ile görüşmeler yapıyor.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yatırımcıların yeniden gözdesi haline gelen Trakya bölgesi şimdi de yabancı yatırımcıların radarına girdi. Almanya, Amerika, İngiltere, Hollanda, Katar, Rusya, Azerbaycan, Rusya ve Çin firmalarının bazıları sıfırdan fabrika kurarken bazı firmalar da üretim yapan şirketleri satın alıyor. Ancak son aylarda Çin'in oldukça agresif alımlar yapması bölgedeki rekabet koşullarının yeniden şekillenmesine yol açtı. Kuzey Marmara otoyolu, Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin tamamlanmasıyla Çin'in İpekyolu hattında adeta bir üs haline gelen Trakya bölgesinde birçok fabrika ve sanayi arazisi Çinli firmalarca satın alındı.

Çin'in yeni arzusu ise Trakya'da kurulması planlanan nükleer santrali yapmak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Alparslan Bayraktar, "Akkuyu'da ilk reaktörün aktif hale gelmesi için hedefimiz önümüzdeki yıl Ekim. Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz. Trakya'daki reaktör için Çin'le görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz. Modüler nükleer reaktörler, nükleer kapasitemizin %25'i olacak. Modüler nükleer santraller inşaat aşamasına geçince diğerlerine göre hızlı ilerliyor" dedi.

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