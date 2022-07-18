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Gündem Trakya'daki tırtıl istilasıyla ilgili bomba Bill Gates iddiası
Gündem

Trakya'daki tırtıl istilasıyla ilgili bomba Bill Gates iddiası

Trakya’da tarım arazilerinde ekili olan ayçiçeklerine dadanan çayır tırtılına karşı mücadele sürerken sosyal medyada ortaya atılan iddia dikkatleri üzerine çekti. İstilanın arkasında; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ABD'li milyarder Bill Gates'in olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 14:56:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Trakya’da yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli’nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı.

Çayır tırtılına karşı dronla, traktörler ile mücadeleye devam eden çiftçiler, bir an önce bu istilanın bitmesini umut ediyor.

"İstilanın arkasında Bill Gates var" iddiası

Gözlerin çevrildiği Trakya'da tırtıl istilasıyla mücadele devam ederken sosyal medyada ortaya atılan iddia dikkatleri üzerine çekti. İstilanın arkasında; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ABD'li milyarder Bill Gates'in olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin yüzlerce yorumun yapıldığı sosyal medyada, kullanıcılar; Bill Gates'in; koronavirüs, yapay et ve iklim değişikliği gibi insanları tehdit eden tüm olayların arkasından çıktığını ifade etti.

Vatandaşlar Amerikalı iş adamının Türkiye'den özellikle Trakya bölgesinden arazi satın almasına dikkat çekti. İşte o yorumlardan sadece ikisi:

Tarım arazilerini topluyor

ABD'deki bir soruşturma kapsamında Microsoft kurucusu Bill Gates'in dünyadan 6 milyon dönüm tarım arazisi satın aldığı ortaya çıkmıştı.

Gates'in toprak aldığı ülkeler arasında Türkiye, ABD, Almanya ve Hollanda'nın isimleri geçmişti.

Tezatlık dikkat çekti

Bill Gates'in tarım arazilerini toplamasıyla ilgili "Uzayda otel kurmaya çalışılırken dünyada toprak toplamak bir tezatlık içermiyor mu?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

 

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Yorumlar

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virüsü de bunun üretip yaydığı kesinleşti. her türlü kötülük beklenir. ANCAK BU KADAR AÇIK HAİNLİĞE KARŞI DÜNYA TEPKİ VERMEDİ NEDEN SESSİZ??
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