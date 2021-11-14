Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı



Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi

haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.

Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar Kırklareli TOBB Anadolu Lisesi'nde sandık başına gitti.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, gazetecilere, Türkiye'de 126 sandıkta oy kullanıldığını anımsattı.

Seçime sabahın erken saatlerinde yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Ateş, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Ateş, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyeti'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini üçüncü defa yine başladı. Bu

seçim bizim için daha önemli. İlk kez bir cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Herkesi tekrardan sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu

defa umduğumuz gibi olur ki bu seçimler tekrarlanmaz.

Kırklareli'nde 7 sandık var. 8 bin civarı seçmen var. Bizim için parlamento seçiminden daha önemli olmasının sebebi cumhurbaşkanı adayının ilk defa Türk Müslüman bir adayın olması

bizler için ayrı bir önem kazanıyor. Tarihte ilk kez Türk partisinin genel başkanı aday oldu." diye konuştu.

Gülseren Kıran da çifte vatandaş olarak Bulgaristan seçimleri için oy kullandığını belirtti.

Bulgaristan'da doğduğunu ve uzun yıllar yaşadığını aktaran Kıran, 1989 yılında Türkiye'ye göç ettiklerini anımsatarak " Haklarımızı savunmamız için haklarımızı kazanmak için oy

kullanmamız gerekiyordu biz de vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu seçim üçüncü kez tekrar ediliyor. Çok önemli." şeklinde konuştu.

Asya Sert ise oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Tekirdağ'da da yaşayan çifte vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullandı.