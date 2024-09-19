Trakya’da doğalgaz keşfeden Transatlantic süre uzatma aldı: Yeni detaylar ortaya çıktı! Son halini paylaştı

MAPEG Transatlantic Petroleum’un Trakya’da doğalgaz keşfettiği sahanın ruhsat süresini uzattı.

MAPEG, Transatlantic Petroleum’un, Kırklareli ve Tekirdağ’da doğalgaz keşfettiği sahanın ruhsat süresini iki yıl uzattı. Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ, Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan, AR/TRS/K/F18-a3, a4 pafta numaralı petrol arama ruhsatı sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden, ruhsat süresinin 04 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılması talebiyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) başvuru yapmıştı. MAPEG, başvuruyu değerlendirdi ve ruhsatın süresini 04 Temmuz 2026 tarihine kadar, 2 yıl uzattı. MAPEG’den yapılan açıklamada süre uzatım kararının; doğalgaz keşfedilen alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla verildiği bildirildi. (enerjigunlugu)