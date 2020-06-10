Trakya'da 65 yaş üstü vatandaşlar kısıtlamanın esnetilmesinden memnun

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından Trakya'da ikamet eden bu yaş grubundakiler kısıtlamanın esnetilmesinden memnun.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti.

Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Edirne'de de 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetildiği ilk gün park ve caddelere çıktı.

Oğlu Ahmet Kuran ile Kaleiçi'ndeki Polis Parkı'na gelen 83 yaşındaki Şevki Kuran, AA muhabirine, kısıtlamanın esnetilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sokağa daha rahat çıkmanın kendisine iyi geldiğini belirten Kuran, "Evde yaklaşık 2-3 ay bir yere kıpırdamadık. Parka kadar geldim, bacaklarım kesildi. Sürekli evde durmak, yatmak perişanlıktı. Şu anda rahatım, iyiyim. Temiz hava alıyoruz, rahata erdik. Bu süreçte dışarı çıkmayı, nefes almayı özledik. Gezip tozmak, hava almak güzel bir şey." dedi.

- Kırklareli

Kent merkezinde yürüyüş yapan 67 yaşındaki Halit Özarslan, kısıtlamanın esnetilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Dışarı çıkacağı zamanlarda kişisel korunma önlemlerini alacağını aktaran Özarslan, "Biz çiftçilik de yapıyorduk. Tarlamıza gidip geldik. Yine hastalık bitene kadar tarlaya gidip geliriz ama fazla gezmeyiz. Allah devletimize sağlık, bakanlarımıza kuvvet versin." dedi.

73 yaşındaki Mehmet Çalık da artık kendi işlerini dışarıda yapabileceği için sevinçli olduğunu dile getirdi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da 65 yaş üstü vatandaşlar, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun.

Kent merkezindeki parkta zaman geçiren 71 yaşındaki Mustafa Erdoğan, AA muhabirine, 3 aydır kurallara uyarak evde kaldıklarını söyledi.

Zaman kendilerine tanınan zamanlarda dışarıya çıkabildiğini anlatan Erdoğan, "Artık her gün dışarı çıkacağız, bizim için sevindirici oldu. İnşallah bu salgın sürecini de atlatacağız ama insanların daha çok dikkat etmesi lazım. Bazı vatandaşlar hala maskesiz geziyor." diye konuştu.

Bu arada bazı vatandaşlar da Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapıp parklarda oturmayı tercih etti.







