Yerel Trakya’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Trakya’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Trakya'da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Trakya bölgesinde Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

Düzensiz göçmenlere operasyonlar devam ediyor. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 14 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de denetimlerinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

