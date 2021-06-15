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Aktüel Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan uyarı ile Trakya ve İstanbul'da bugün gök gürültülü sağanak ve kuvvetli yağış beklendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 08:33:00 -
Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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