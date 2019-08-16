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Trakya Üniversitesinden Tetovalı öğrencilere sertifika

Trakya Üniversitesi ile Tetova Devlet Üniversitesi arasındaki ikili iş birliği kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 15 gün boyunca eğitim alan Tetovalı öğrenciler, sertifikalarını Rektörlük Binasında düzenlenen törenle, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
Trakya Üniversitesinden Tetovalı öğrencilere sertifika

Trakya Üniversitesi ile Tetova Devlet Üniversitesi arasındaki ikili iş birliği kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 15 gün boyunca eğitim alan Tetovalı öğrenciler, sertifikalarını Rektörlük Binasında düzenlenen törenle, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu’ndan aldı.


Rektör Vekili Osman Nuri Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerinden gelen öğrencileri kendi evlatları gibi gördüklerini belirterek, “Umarım bu 15 günlük süreç sizlerin istediği gibi, beklentilerinizi karşılayacak şekilde geçmiştir. Arzu ettiğiniz kazanımları ve tecrübeleri edinmiş olarak ülkenize gideceğinizi tahmin ediyorum. Bu vesile ile ülkemizi, Edirnemizi tanımış oldunuz. Trakya Üniversitesi’nin en büyük fakültelerinden olan uluslararası akredite Tıp Fakültemizi de görmüş oldunuz. Balkan üniversiteleri ile bu güçlü ilişkileri sağlama konusunda Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun büyük bir özverisi söz konusu. Gerçekten Balkanlar deyince bizim için akan sular durur. Biz tüm Balkan ülkelerindeki soydaşlarımızı kendimizden ayrı görmüyoruz. Tetovalı Öğrencilerin üniversitemize gelmesi ve buradaki süreçlerin hazırlanmasında Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz’ın büyük emekleri var. Öğrencilerimizi önümüzdeki yıllarda klinik eğitimleri için de ağırlamak isteriz” dedi.


Tetova Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri programda üçüncü yıla girdiklerini ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir “Sizleri aramızda görmekten çok memnunuz. Buraya gelip hem üniversitemizi görüyorsunuz hem de yeni arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Sizleri klinik döneminde de Edirne’ye, üniversitemize bekliyoruz. Asistanlık döneminde Erasmus, Mevlana programlarıyla da aramızda görmek isteriz. Sizinle çok mutluyuz, sizlerin de mutlu gitmesi en büyük hedeflerimizden biri” dedi.


Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, misafir öğrenciler için verimli bir eğitim sürecinin geçtiğini vurgulayarak yeni dönemde gelecek öğrencileri büyük bir heyecanla beklediklerini iletti.


Eğitim süreçlerinin tüm detaylarına kadar düşünüldüğünü ifade eden misafir öğrenciler, böyle bir imkânın sunulmasından dolayı Trakya Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür etti. Tören, Tetovalı öğrencilerin sertifikalarını almaları ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:00
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