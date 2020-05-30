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Trakya Üniversitesi ve Sayred’den, “Sanat eve sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği, küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 12:17:39 -
Trakya Üniversitesi ve Sayred’den, “Sanat eve sığar” uluslararası karma sanal sergisi

Trakya Üniversitesi öğretim elemanları ve Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) üyeleri ile ulusal ve uluslararası farklı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği, küratörlüğünü Trakya Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Ersan Sarıkahya’nın, grup koordinatörlüğünü ise Ressam Müberra Bülbül’ün üstlendiği “Sanat Eve Sığar” Uluslararası Karma Sanal Sergisi, https://youtu.be/i1ymxSZCD5A adresinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.


Covid-19 ile mücadele sürecinde, “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajı ile “Evde Kal” çağrısına destek olmayı amaçlayan sergi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve SAYRED işbirliğiyle hazırlandı. “Sanat Eve Sığar” Uluslararası Karma Sanal Sergisi’ne 30 Mayıs tarihine kadar https://youtu.be/i1ymxSZCD5A linkinden ulaşabiliyor.

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