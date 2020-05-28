Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi “Türk Genom” projesinde

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı, bireysel ve dönüşümsel tıp alanında önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) “Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği” çağrısı kapsamında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı’nın yapmış olduğu proje başvurusu kabul edildi. Bugüne kadar yaklaşık 100 kişinin genomunun dizilendiği Türk Genom Projesi’nde Trakya Üniversitesi de yer alacak. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan liderliğinde ana bilim dalı öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Sinem Yalçıntepe, Dr. Öğr. Üyesi Selma Demir, Dr. Öğr. Üyesi Emine İkbal Atlı, Öğr. Gör. Engin Atlı ile doktora öğrencileri Damla Eker ve Çisem Akurut’un yer aldığı proje ile toplumda nadir görülen genetik hastalıkların belirlenmesi hedefleniyor. TÜSEB tarafından Türkiye’nin gen haritasını çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen projede Trakya Üniversitesinin de katkılarıyla nadir genetik hastalıkların Türk toplumunda görülme sıklıkları belirlenmiş olacak.

Türk tıp tarihinde önemli bir dönüm noktası olan gen haritası çalışmasında yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Gürkan, “TÜSEB bünyesinde tarihi bir adım olarak niteleyebileceğimiz bir projenin içerisinde yer almak hem şahsım hem proje ekibimiz hem de üniversitem adına büyük bir gurur kaynağı. Proje tamamlandığında yaklaşık 1000 kişinin genomu dizinlenmiş olacak. Tıp teknolojisinin ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak bu projede, Trakya Üniversitesi adına bizler de toplumda nadir görülen hastalıkların görülme sıklıklarına dair altın niteliğinde bilgilere ulaşacağız. Bu proje, Türk tıbbı adına dönüm noktalarından birisi olma niteliğini taşıyor” dedi.

Üniversitelerin bilimsel bilginin üretildiği ve toplumun faydasına sunulduğu merkezler olduğunu ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise, Trakya Üniversitesinin bu önemli projenin paydaşlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Üniversite yönetiminin bilimsel bilgi üretmek noktasında tüm çalışmaları koşulsuz desteklediğini ifade eden Rektör Tabakoğlu, “Tüm akademik birimlerimiz ve değerli hocalarımızla ülkemize ve bölgemize önemli değerler üretmek için çalışıyoruz. Doç. Dr. Hakan Gürkan hocamızın liderliğinde Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalımızın değerli hocaları ve öğrencilerimiz, tarihi bir projede kilit rol oynayacak. TÜSEB’in başlatmış olduğu Türk Genom Haritası çalışmalarına hocalarımız, nadir görülen hastalıkların gen haritalarının çıkarılması ile destek verecek. Çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki Türk tıbbı büyük bir gelişim göstererek, dünyada bu konuda söz sahibi ülkelerden biri olacak. Böylesi önemli bir projeye imza attıkları için Doç. Dr. Hakan Gürkan hocama ve değerli ekip arkadaşlarına şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.