Trakya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020
Trakya Üniversitesi bölümleri kontenjanları 2020 |Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Eğitim hayatlarına Trakya Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler “Trakya Üniversitesi’nden hangi bölümler var?” , “Trakya Üniversitesi bölümleri 2020” , “Trakya Üniversitesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.
Trakya Üniversitesi’nde eğitim almak isteyenler taban puanları kontenjanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. İşte, tüm detaylar.
Trakya Üniversitesi bölümleri 2020
Almanca Öğretmenliği(Almanca)
Arkeoloji
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul)
Bankacılık(Yüksekokul)
Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)
Biyoloji
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Diş Hekimliği
Eczacılık
Ekonometri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fizik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)
Genetik ve Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Gümrük İşletme
Hemşirelik(Fakülte)
Hemşirelik(Yüksekokul)
İktisat
İlahiyat
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)
İşletme
Kimya
Makine Mühendisliği
Maliye
Matematik
Mimarlık
Muhasebe(Yüksekokul)
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Almanca)
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Bulgarca)
Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)
Odyoloji(Fakülte)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Peyzaj Mimarlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık Yönetimi(Fakülte)
Sanat Tarihi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Tarih
Tıp
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe Öğretmenliği
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret
Trakya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020
Üniversite tercihleri 2020 yılında 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Trakya Üniversitesi’nde okumak isteyenler kaç puanla hangi bölümlere yerleşebileceğini araştırıyor.
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