  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Eğitim

Trakya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020

Trakya Üniversitesi bölümleri kontenjanları 2020 |Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Eğitim hayatlarına Trakya Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler “Trakya Üniversitesi’nden hangi bölümler var?” , “Trakya Üniversitesi bölümleri 2020” , “Trakya Üniversitesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:44:00 -
Trakya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020

Trakya Üniversitesi’nde eğitim almak isteyenler taban puanları kontenjanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. İşte, tüm detaylar.

Trakya Üniversitesi bölümleri 2020

Almanca Öğretmenliği(Almanca)

Arkeoloji

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul)

Bankacılık(Yüksekokul)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri(Yüksekokul)

Biyoloji

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Diş Hekimliği

Eczacılık

Ekonometri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fizik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Mühendisliği

Gümrük İşletme

Hemşirelik(Fakülte)

Hemşirelik(Yüksekokul)

İktisat

İlahiyat

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce)

İşletme

Kimya

Makine Mühendisliği

Maliye

Matematik

Mimarlık

Muhasebe(Yüksekokul)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Almanca)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(Bulgarca)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)

Odyoloji(Fakülte)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Peyzaj Mimarlığı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sağlık Yönetimi(Fakülte)

Sanat Tarihi

Sınıf Öğretmenliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Tarih

Tıp

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe Öğretmenliği

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret 

Trakya Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması 2020

Üniversite tercihleri 2020 yılında 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Trakya Üniversitesi’nde okumak isteyenler kaç puanla hangi bölümlere yerleşebileceğini araştırıyor.

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020
Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları kontenjanları 2020

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020
Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2020

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020
Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020

Eğitim

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı