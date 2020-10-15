  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var"
Aktüel

Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var"

"Herkes için erişilebilir ve yeşil üniversite ile dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ise ilk 50’de yer almak"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:18:35 -
Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu: "Marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversiteyi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak için 4 yıllık dönemi kapsayan strateji planının uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görevinde ikinci dönemine başlayan Tabakoğlu, fakülteleri ziyaret ederek idarecilerle bir araya geldi ve strateji planıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, üniversitenin tüm çalışanlarının beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.

Üniversiteyi 4 yıllık yeni dönemde daha iyi bir noktaya taşımanın boyun borcu olduğunu ifade eden Tabakoğlu, uluslararası platformlarda adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, geliştiren, marka haline gelmiş bir üniversite olma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda herkesten gereken özveri ve hassasiyeti göstermesini bekliyor ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

- "Sıralama yükseltilecek"

Yapılacak çalışmalarla üniversiteyi her geçen gün ileriye taşımayı hedeflediklerini dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi, bilimsel proje ve araştırmaların artırılması, kalite süreçlerine ağırlık verilerek tüm programların akredite edilmesi, bilimsel yayın, patent ve marka sayısının artırılması, ulusal ve uluslararası proje sayılarının artırılması, konferans, kongre, sempozyum ve seminer gibi etkinliklerin çoğaltılmasını hedefliyoruz.

Amacımız sosyal sorumluluk projelerine imza atılması, topluma yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, stratejik planın kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması, herkes için erişilebilir ve yeşil üniversite ile dünya üniversiteleri arasında ilk 500’de, girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ise ilk 50’de yer almak."

Rektör Tabakoğlu’na ziyaretlerinde Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç ile Özel Kalem Müdürü ve Basın Danışmanı Öğretim Görevlisi Kıvanç Ada da eşlik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

Alman devi Yunanistan'ı terk ediyor! Rotayı Türkiye'ye çevirdi

Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens Hausegerate (BSH) - Pitsos'un üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacağını ilan etti...
Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü
Dünya

Paşinyan duyurdu: Vahagn Asatryan öldürüldü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da albay olarak görev yapan Vahagn Asatryan'ın öldürüldüğünü duyurdu.
Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap
Dünya

Aliyev'den 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna cevap

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, France 24 televizyonuna verdiği röportajda 'Kaç tane Türk İHA'nız var?' sorusuna gülerek 'Yeteri kada..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay