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Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Trakya Anadolu Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim görevlisi alımı yapacak olan Trakya Üniversitesi, toplam 41 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Edirne Trakya Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Trakya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Trakya Anadolu Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim görevlisi alımı yapacak olan Trakya Üniversitesi, toplam 41 öğretim üyesi alımı yapılacak. Peki, Edirne Trakya Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Trakya Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan araştırma görevlisi alım ilanında şu ifadeler kullanıldı: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Trakya Üniversitesi profesör alım başvuru şartları

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi” koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir.

Trakya Üniversitesi doçent alımı başvuru şartları

Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.07.2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ndeki koşulları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Belgesi, özgeçmiş, yayın listesi, dilekçe (doçent unvanını sözlü sınava girmeden alanlar için sözlü sınava gireceklerine dair) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 nüsha halinde vereceklerdir.

Trakya Üniversitesi doktor öğretim üyesi başvuru şartları

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile 04.02.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulunca onaylanan “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”nin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Not: Doçentler için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne; Profesör ve Dr. Öğr. Üyesi için “Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi”ne https://pdb.trakya.edu.tr/pages/akademik-yukseltilme adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:40
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  2. Edirne
  3. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuruları ne zaman
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