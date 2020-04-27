Trakya Üniversitesi öğrencilerinden sanal sergi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisansüstü öğrencilerinden “Üç Renk Üç Bakış” isimli karma sanal sergi açıldı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Aylin Beyoğlu, Doç. Dr. Ayfer Uz ve Doç. Dr. Mehtap Kodaman Atölyesi lisansüstü öğrencileri Fatmanur Savruk, Mert Başkaya ve Tansel Moumin Oglou, “Üç Renk Üç Bakış” isimli sanal bir sergiye imza attı.

Lisansüstü öğrenciler tarafından, Türkiye ve dünyada Covid-19 ile mücadelenin artarak devam ettiği bu günlerde, “Evde Kal, Hayatta Kal, Sanatla Kal” mesajıyla hazırlanan “Üç Renk Üç Bakış” isimli karma sanal sergi, https://youtu.be/fKYQDdlsc4o adresinden izlenebiliyor.