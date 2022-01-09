Trakya Birlik’ten büyük hamle

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, birliğin 13 ilde faaliyette bulunduğunu söyledi. Birliğin, ortaklarıyla önemli çalışmalara imza attığını belirten Kırbiç, “Trakya Birlik Türkiye’de üretilen ayçiçeğinin yüzde 20’sinden fazlasını mübaaya eden, yağ pazarında Türkiye’de lider olan ve her 5 evden birinde ürünleri bulunan sektör lideridir” dedi. Ayçiçeği üretiminin artırılması için her yıl çalışma yaptıklarını ifade eden Kırbiç, şunları kaydetti: “Ayçiçeği ülkemizde yeteri miktarda üretilemiyor. Yıllık ihtiyacın yüzde 55 ila 65 arasını üretmekteyiz. Devletimiz de üretimin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ülkenin ayçiçeği ihtiyacının tamamını üretmeyi amaçlıyoruz. Trakya’nın ayçiçeği üretiminde bir problem yok, bu bölgede verimler çok fazla. Farklı bölgelerde de üretimi artırabiliriz. Bunlar nasıl olur? Bir takım girdilerde, destekleme yapılır. Üretilen ayçiçeğinin ton başına verilen primini artırarak daha cazip hale getirmek gerekiyor.”

Kırbiç, 2021’de kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü yaşandığını dile getirerek, “Ancak genele baktığımızda üretim fazlaydı. Bu yılverimin artacağı kanaatindeyiz. Ayçiçeği fiyatları da yukarıya çıkmıştı. İnşallah gelecek dönemlerde fiyatlar çiftçiyi tatmin edecek seviyeye gelir” diye konuştu.

Tüm bölgelerde yetişiyor

Ayçiçeğinin Türkiye’deki tüm bölgelerde yetişebileceğini vurgulayan Kırbiç, şöyle devam eti: “Ayçiçeği fiyatı koronavirüs salgını ve döviz artışından dolayı yukarılara çıkmıştı. Dolar kurundaki geri çekilmeden dolayı fiyatlar bir miktar düştü. Önümüzdeki süreçte alınan önlemlerle dengelenecek. Bu yıl çiftçiyi zora sokan gübre fiyatları oldu. Akaryakıt ve tarım ilaçlarında zam oldu ancak bazı gübrelerin fiyatında 6 kata varan artışlar yaşandı. Bu durum çiftçiyi zorlamakta. Bir tedbir alınarak gübre fiyatları düşürülürse, maliyet de düşer.”

Kur düzenlemesinin ardından fiyatların oturmaya başladığını anlatan Kırbiç, “Sadece ayçiçeği değil tüm tarım ürünlerinde fiyatlar yükselmişti. Dünyadaki ithal maliyeti neyse ülkemizde de oluşan oydu. Önceki yıllara göre ayçiçeğinde, buğdayda, mısırda ve ham yağda vergi sıfırlandı. Ancak dünyada fiyatlar pandemi nedeniyle arttı. Gelecek dönemde fiyatların daha belirli olacağını ve oturacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.