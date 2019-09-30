Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti! Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İğdir Mahallesi'nde Hüseyin Elbaş (77), aküsü biten 60 VA 141 plakalı traktörünü çalıştırmak istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Traktörün altında kalan Elbaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Artova Devlet Hastanesimorguna kaldırıldı.

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