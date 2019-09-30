0553 313 94 23

Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti!

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:04
Traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti!

İğdir Mahallesi'nde Hüseyin Elbaş (77), aküsü biten 60 VA 141 plakalı traktörünü çalıştırmak istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün altında kalan Elbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Artova Devlet Hastanesimorguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:04
  1. Tokat
  2. İğdir Mahallesi
  3. Artova
  4. Artova Devlet Hastanesi
  5. morgu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pes artık! Engelli kızını işe alacağız deyip bunu yaptılar
    1. Pes artık! Engelli kızını işe alacağız..
    2. Meral Akşener'in hastalığına teşhis..
    3. Altın fiyatları 30 Eylül Pazartesi..
    4. Edirne'de lastik botta 48 kaçak göçmen..
    5. Erdoğan Washington Post'a yazdı: Dost..
    6. Ahmet Türk’ün yeğeninin evinden..
    7. Akit yazdı, kaynak kitap soygunu bitti
    8. Darbeci Sisi'den darbeci Gülen'e destek!
    9. Jandarma Komutanlığı 86 Korucu alımı..
    10. Fatih Terim'in büyük sorunu!
    11. Donald Trump'ı azil korkusu sardı!
    12. Erdoğan’dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    13. Kirli işbirliğini gözler önüne serdi!..
    14. Afganistan Türklerinin lideri Mahdum..
    15. İstanbul'da artçı sarsıntılar sürüyor!..
    16. Çin'de yangın faciası: Çok sayıda...
    17. Traktörün altında kalan kişi hayatını..
    18. Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü..
    19. EYT 3600 ek gösterge af yasası taşeron..
    20. Brent petrolün varili 61,68 dolar
    21. Modi’den Türkiye’ye Keşmir düşmanlığı
    22. Fidan üretiminde büyük artış
    23. İstanbul geceden buyana beşik gibi..
    24. Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı..
    25. Galatasaray PSG ile karşılaşacak
    26. Oğul Kılıçdaroğlu'ndan babasına..
    27. Kızının gözleri önünde başından..
    28. Cip evin duvarına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
    29. Sinop'ta güpegündüz böyle..
    30. Atatürk, küçük Mina’ya şampanya içirmiş!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!