  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Traktörlerden oluşan sünnet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu
Yerel

Traktörlerden oluşan sünnet konvoyu renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'da bir sünnet konvoyunun traktörlerden oluşması güzel görüntülere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 13:26:00 -

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Kulaca mahallesinde ikamet eden çiftçi Mustafa Kamar’ın oğlu İsmail Efe Kamar(7) için düzenlediği traktörlerden oluşan sünnet konvoyu dikkat çekti.

Mustafa Kamar ve Sinem Kamar çiftinin çocuğu İsmail Efe Kamar(7) için sünnet cemiyeti düzenlendi. Çiftçi olan Mustafa Kamar, traktörünü sünnet aracına dönüştürdü. Konvoya yakınları da traktörleriyle katıldı. Renkli görüntülerin olduğu konvoy, ilgi çekti.

Konvoyun ardından sünnet cemiyeti gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay