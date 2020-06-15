  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde oynamak için çıktığı traktörden inerken kafasını traktörün merdiven kısmına çarpan 5 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:12:14 -
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam saatlerinde oynamak için çıktığı traktörden inerken kafasını traktörün merdiven kısmına çarpan 5 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.


Kırkağaç ilçesine bağlı Halkavlu Mahallesi’nde oyun oynamak için üzerine çıktığı 45 VR 257 plakalı traktörden inmek istediği sırada dengesini kaybederek düşen ve kafasını traktörün merdiven kısmına vuran 5 yaşındaki Ömer Asaf Kıvrak ağır yaralandı. 112 ekiplerince hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan küçük Ömer Asaf, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.


Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden küçük Ömer Asaf’ın, Kırkağaç Devlet Hastanesi personellerinden Hamza Kıvrak’ın oğlu olduğu bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı