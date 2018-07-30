Traktör TIR'a çarptı: 1 kişi öldü
Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, seyir halindeki traktör bir TIR'a çarptı. Meydana gelen kazada traktörün sürücüsü Abdullah İcik hayatını kaybetti.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:36
Kaza, dün akşam saatlerinde, Yozgat- Şefaatli yolunun Kızılkoca mevkisinde meydana geldi.
Şefaatli ilçesindeki Erkekli köyünden ilçe merkezine buğday taşıyan Abdullah İcik yönetimindeki traktör, Ejder D.'nin kullandığı TIR ile çarpıştı.
Kazada traktör sürücüsü Abdullah İcik, yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü Ejder D., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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