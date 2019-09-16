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Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Van'ın Gürpınar Belediyesince oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
Traktör römorkunda çocuklara mutluluk dağıtıyorlar

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından oluşturulan mobil tiyatro ekibi, kırsal mahalleri dolaşarak, sahne olarak kullandıkları traktör römorkunda gösteri sunarak çocukların yüzünü güldürüyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocuklara yönelik çalışma başlatan belediyenin kültür ve sosyal işler müdürlüğü, çocukları eğlendirmek ve tiyatroyla buluşturmak için ekip kurdu.

Traktör römorkunu gösteri sahnesi olarak kullanan mobil ekip, köy meydanlarında sergiledikleri oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturuyor.

"Çocukların gönüllerine dokunuyoruz"

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliği kapsamında hayatın her alanında projeler geliştirerek, vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çocukları sanat ve kültürel etkinliklerle buluşturduklarını anlatan Tanış, şöyle konuştu:

"Bu projeyle tiyatroyu kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarının ayağına kadar götürüyoruz. Program dahilinde ilçemizin 79 mahallesine de tiyatro etkinliğimizi götürmeyi hedefliyoruz. Her şey çocuklarımızın gülen yüzü ve mutluluğu için. Bu anlamda ekiplerimiz durmadan özellikle kırsal mahallelerde bulunan çocukları tiyatroyla buluşturuyor. Çocukların gönüllerine dokunuyoruz."

"Çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz"

Tiyatro eğitmeni Ümit Doğal da tiyatro etkinliğiyle çocukların dünyasına dokunduklarını dile getirdi.

Kırsal mahallelerde yaşayan tüm çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Doğal, "Yaratıcı drama, milli skeç ve masallarımızla çocuklara sanatı, kültürü ve tiyatroyu sevdirmeye çalışıyoruz. Bildikleri masalları oyunlaştırarak onlara sunuyoruz. Çok eğleniyorlar. Onlar eğlendikçe biz gülüyoruz. Bu kapsamda etkinliğimiz çok verimli geçiyor." dedi.

Belediyenin dezavantajlı kesimler için tüm projelere destek verdiğini anlatan Doğal, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımız projeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı. Gönül belediyeciliğinin ilçenin her köşesinde yayılması için gerekli desteği verdi. Elimizden gelen gayreti göstererek daha önce hiç tiyatroyla buluşmamış çocukların mutluluğuna ortak oluyoruz."

Çocuklardan Merve Balıkçı da tiyatro ekibi sayesinde çok eğlendiklerini belirterek, bu etkinliklerin devam etmesini istedi.

Bölmeçalı Mahalle Muhtarı Abdülaziz Balıkçı ise böyle bir çalışmadan dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Belediye tiyatro ekibi römorkta eğlenceli bir gösteri düzenledi. Çocuklarımız ilk defa Nasrettin Hoca ve palyaço gördü. Norduz Dağları'nın eteğinde çocuklarımızın böyle bir etkinlikle doyasıya eğlenmeleri bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:39
  1. Gürpınar
  2. TİYATRO
  3. Traktör römorku
  4. Van
  5. Anadolu Ajansı

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