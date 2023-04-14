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Gündem 'Traktör' Özgür'ün yeni vaadi altın oldu: Her ay bir tam altın vereceğiz
Gündem

'Traktör' Özgür'ün yeni vaadi altın oldu: Her ay bir tam altın vereceğiz

Yeniakit Publisher
2023-04-14 10:03:00 -
'Traktör' Özgür'ün yeni vaadi altın oldu: Her ay bir tam altın vereceğiz

Geçtiğimiz seçimlerdeki "İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör" vaadi ile ilgili "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" diyerek insanları nasıl kandırdıklarını yüzü kızarmadan itiraf eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni vaatlerini açıkladı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, T24’te Seçime Doğru programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özel, partisinin yeni vaadini açıkladı. 

"Her ay tam altın vereceğiz"

Aile sigortası desteğini altına endeksleyecekleri söyleyen Özel, “Enflasyona karşı korumak için altın kart getiriyoruz. Tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam altın vereceğiz. Yarısında olana yarım altınla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Özür Özel'in açıklaması geçtiğimiz seçimlerde ortaya atılan "İnanamayacaksınız ama CHP’den her çiftçiye bedava traktör" vaadini akıllara getirdi.
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'Traktör' Özgür!

Katıldığı bir televizyon programında "Nerede traktörler" sorusuna, "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" şeklinde cevap veren Özel insanları nasıl kandırdıklarını yüzü kızarmadan itiraf etmişti.

Tepki çeken ifadeler sonrası CHP'li Özgür Özel, 'Traktör Özgür' olarak anılmaya başlandı.

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