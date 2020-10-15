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Ekonomi Traktör direksiyonuna geçen kadın çiftçiler pancarın "tatlı" yolculuğu için mesaide
Ekonomi

Traktör direksiyonuna geçen kadın çiftçiler pancarın "tatlı" yolculuğu için mesaide

Yaklaşık 40 bin dekar alanda şeker pancarı üretilen Erzincan'daki kadın çiftçiler, hasat döneminde traktör direksiyonuna geçerek tarlada hem söküm yapıyor hem de mahsulün taşınmasında eşlerine yardım ediyor - Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik: - "Teknolojinin gelişmesi ile pancar hasadı kadın çiftçiler tarafından da yapılmakta. Kadın çiftçilerimiz hem traktör kullanıyor hem de pancar söküm makinesi ile hasat yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:12:15 -
Traktör direksiyonuna geçen kadın çiftçiler pancarın "tatlı" yolculuğu için mesaide

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da kadın çiftçiler, traktör direksiyonuna geçerek büyük emeklerle ürettikleri şeker pancarının sökümünü gerçekleştiriyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler için önemli gelir sağlayan ve yaygın olarak üretilen şeker pancarının hasadı sürüyor.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda şeker pancarı üretilen Erzincan'daki kadın çiftçiler de traktör direksiyonuna geçerek tarlada hem söküm yapıyor hem de mahsulün taşınmasında eşlerine yardım ediyor.

Munzur Dağı etekleri ve Karasu Nehri etrafındaki verimli arazilerde pancar üretimi gerçekleştiren kadın çiftçiler, imkanlar dahilinde modern yöntemleri de kullanarak şeker pancarı hasadını gerçekleştiriyor.

- "Kadınların yapamayacağı iş yoktur"

Tarlada şeker pancarı hasadı yapan kadın çiftçilerden Songül Aslan, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi.

Pancar hasadına kar yağana kadar bölgede devam edildiğini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Hasadını yaptığımız pancarı daha sonra bölgemizde bulunan şeker fabrikasına gönderiyoruz. Fabrikada işlenen pancar sofralara ağızlarımızı tatlandıran şeker olarak geliyor. Üretimimizi geçmişte insan gücü kullanarak yapıyorduk, şimdi ise traktör ve makinelerle yapıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi ile makinelerle yaptığımız hasat daha kolay ve verimli oluyor. Ben burada eşime traktörle pancar sökümünde ve taşımasında yardımcı oluyorum. Artık makineleri biz de kullanıyoruz. Yani kadınların yapamayacağı iş yoktur."

Çiftçilerden Aytekin Aslan ise eşiyle tarlada pancar mesaisi yaptıklarını belirterek, "Eskiden çiftçilik çok zordu, şimdi teknoloji ilerledikçe daha rahat üretim yapıyoruz. Ben eşimle hasat yapıyorum. Hatta eşim traktör ve makine ile pancar sökümünü benden daha iyi yapıyor. İnşallah bu yıl yetkililer sesimizi duyar ve bizleri mutlu edecek şekilde güzel primler verirler." diye konuştu.

- "Kadınlar hem traktör kullanıyor hem de söküm yapıyor"

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik de pancar üretiminin geçen yıllara göre yüzde 50 arttığını aktardı.

Kentteki pancar üretimini 20 bin dönümden 30 bin dönüme çıkardıklarını ifade eden Geyik, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz, kendileri, eşleri ve çocukları ile pancarları hasat ediyor. Teknolojinin gelişmesi ile pancar hasadı kadın çiftçiler tarafından da yapılmakta. Kadın çiftçilerimiz hem traktör kullanıyor hem de pancar söküm makinesi ile hasat yapıyor. Gayretlerinden ötürü kadın çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Sofralarımızda 3 öğün gıdamızı eksik etmeyen çiftçilerimiz 'ağzımız tatlansın' diye şeker pancarının hasadını şu anda yapıyorlar. Bizim ve çiftçilerimizin gözü ve kulağı açıklanacak olan pancar taban fiyatlarında. İnşallah hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu olur."

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