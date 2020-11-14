Trajik ölüm: 21 yaşındaki Call of Duty oyuncusu hayatını kaybetti
Profesyonel Call of Duty oyuncusu Maurice ''Fero'' Henriquez, 21 yaşında hayatını kaybetti. Florida Mutineers adına oynayan Maurice ''Fero'' Henriquez'in kalp krizinden öldüğü açıklandı. Maurice ''Fero'' Henriquez'in ölümü espor camiasını yasa boğdu.
Florida Mutineers takımı adına oynayan ve profesyonel Call of Duty oyuncusu olan 21 yaşındaki Maurice ''Fero'' Henriquez, hayatını kaybetti.
Mutineers ölüm haberini doğruladı
21 yaşındaki oyuncunun vefat haberini Mutineers takımı verdi. Mutineers, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncusunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.
Depresyonla mücadele ediyordu, kalp krizi geçirdi
Maurice ''Fero'' Henriquez'in başta intihar ettiğinden şüphelenilmişti. Henriquez'in ailesi ise oyuncunun depresyonla mücadele ettiğini söyleyerek, ölüm nedeninin intihar değil kalp krizi olduğunu belirtti. Ünlü yayıncı NICKMERCS ise Maurice ''Fero'' Henriquez'in için “Call of Duty sahnesi bir efsaneyi kaybetti.” dedi.