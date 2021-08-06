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Yerel Trafo yangını ilçeyi elektriksiz bıraktı
Yerel

Trafo yangını ilçeyi elektriksiz bıraktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir ağaçlık alanda çıkan yangının trafoya sıçraması sonucu ilçe elektriksiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 18:01:00 -
Trafo yangını ilçeyi elektriksiz bıraktı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Çavdar Caddesi üzerinde bulunan eski askeri hastanenin bahçesindeki yeşil alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe içerisinde bulunan çalı ve ağaçların tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangın, ağaçların yanında bulunan trafoya ve yüksek gerilim hattına da sıçradı. Durumu gören vatandaşlar, panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sürdürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafonun yanması sebebi ile Derince ilçesinin büyük kesiminde, yaklaşık 1 saat süren elektrik kesintisi yaşandı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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