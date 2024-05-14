  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak

Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada

Biri şatafat mı dedi? CHP'de biletler business, konaklama beş yıldız!

Dünya basını böyle duyurdu: Mourinho Avrupa devinde…

Altın fiyatları çakıldı! İslam Memiş, ‘o gün ucuz olduğunu bilmek gerekir’ diyerek açıkladı

Soykırımın asıl sebebi Gazze’nin gaz yatakları

Türk savunma sanayisi için kritik gelişme! Yurt dışından zor şartlarda satın alınıyordu, Türkiye onu da üretti

Hükümetin tasarruf tedbirleri örnek olsun

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Kıdem tazminatında önemli olan...
Yaşam Trafikte yürekleri ağızlara getiren manzara!
Yaşam

Trafikte yürekleri ağızlara getiren manzara!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 15:46:00 -

Bursa'da motosiklet sürücüsü yanında eşini ve pusetli bebeğini taşıdı. Trafikte söz konusu motosikleti görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Bursa'da işlek cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bebeği pusette taşıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan plakasız motosiklet sürücüsü eşi ve bebeğini yanına alarak ilerledi. Eşinin taşıdığı bebeği pusette götüren sürücü, işlek caddeye aldırış etmeden ilerledi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tanker sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! 9 kişinin öldüğü kazada kendini böyle savundu
Tanker sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! 9 kişinin öldüğü kazada kendini böyle savundu

Yerel

Tanker sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! 9 kişinin öldüğü kazada kendini böyle savundu


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yürekleri ağızlara getirdi! Trafiktekilerin canını hiçe saydı
Yürekleri ağızlara getirdi! Trafiktekilerin canını hiçe saydı

Yaşam

Yürekleri ağızlara getirdi! Trafiktekilerin canını hiçe saydı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23