Trafikte "yol verme" kavgası meydan savaşına döndü! Mardin'de sürücülerin tekmeli yumruklu düellosu kamerada!
Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde akşam saatlerinde sinirler gerildi, trafik bir anda boks ringine dönüştü. Kızıltepe Bulvarı üzerinde seyreden iki araç sürücüsü arasında çıkan "yol verme" tartışması, araçların durmasıyla birlikte sokağa taştı. Araçlarından inen sürücüler, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.
MARDİN’in Artuklu ilçesinde trafikte ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen iki araç sürücüsü arasında ‘yol verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bir süre sonra taraflar araçlarından inerek tartışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Diğer sürücüler de tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, araçların inen sürücülerin kavga ettikleri, diğer sürücülerin de araya girerek sakinleştirilmeye çalıştıkları tarafları güçlükle ayırdıkları görüldü. (DHA)