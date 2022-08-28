Trafikte yediği bel kündesiyle komalık olan adam hukuk mücadelesi başlattı

Sanayide kaportacılık yapan evli ve 1 çocuk babası Ünal Yatçı, kavganın, trafikte yol verme tartışması üzerine çıktığını ve tartıştığı kişinin kendisine küfür ettiğini öne sürdü. Yatçı, şöyle konuştu: “Çevredeki insanlar araya girip bizi ayırmaya çalıştı. Ben onun yakasını tutmaya çalışırken o benim elimi ekarte etti. İki tane yumruk salladı. Bir tanesi değdiğinde sersemledim. Ondan sonra beni tuttu, ters kündeyle yere çarptı. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Beyin travması geçirmişim. Beynimde 5 milimetre bir kanama vardı. Polis otosu onu, ambulans da beni hastaneye götürmüş.” Yatçı, sol kaburgasında, başında, dizinde ve omzunda yaralanmalar olduğunu, zaman zaman denge kaybı yaşadığını, gözlerinde de çift görme bozukluğu oluştuğunu anlattı. Kavgada bile olsa güreşçinin bu hareketi kullanmasının yanlış olduğunu ifade eden Yatçı, şunları dile getirdi: “O güreşçiyse ben onun dengi değilim. Ben onun üzerine yürüsem, yumruk atsam bile beni saf dışı bırakacak bin tane hareketi vardı. Beni itebilir, tekme atabilirdi, bir sürü hareketi vardı beni saf dışı bırakacak. O güreş hareketini yapmasına hiç gerek yoktu.” Psikolojisinin de kötü etkilendiğini, bu nedenle olayın ardından çekilmiş görüntüleri yalnızca bir kez izlediğini aktaran Yatçı, “Hukuki süreçleri de başlattık. Umarım en ağır cezayı alır. Adalete güveniyoruz” dedi.