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Aktüel Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Aktüel

Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Hasan Saytal lehine indirim için yeterli sebep bulunmadığını belirterek, cezada takdiri indirim uygulamadı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:38:02 -
Trafikte tartıştığı sürücüyü öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İSTANBUL (AA) - Trafikte tartıştığı sürücü Serdar Çekiç'i silahla vurarak öldüren motosiklet sürücüsü Hasan Saytal, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Saytal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul Serdar Çekiç'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Çekiç ailesinin avukatı, olayın, sanık tarafından canavarca işlendiğini ifade ederek, "Başından beri söylediğimiz gibi bu suç canice işlenmiş bir suçtur. Sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Maktul Serdar Çekiç'in annesi, babası, kardeşleri de adaletin tecelli etmesini ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Hasan Saytal, son derece pişman olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben maktulü takip etmedim. Sağ şeritten gittiğim görüntülerden bellidir. Bir yaralıya yardım etmek istemiştim. Maktul aracıyla beni ezmeye çalıştı. Ablası kaç defa gidelim diye söyledi. Pişmanım ama ne yapayım? Siz katil olmak ne demek bilir misiz? Ağırlaştırılmış müebbet verin razıyım ama oradakiler gerçeği anlatsın. Onun da ailesi var, benim de var. Beni söylediklerim doğrudur. Beni affetsinler."

Kararını açıklamayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Saytal'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Saytal'ın lehine indirim uygulanması için yeterli sebep bulunmadığını belirten mahkeme, sanığın cezasında takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Temmuz 2019'da 07.30 sıralarında kullandığı otomobille TEM otoyolunda seyir halindeki maktul Serdar Çekiç'in, Yüzüncü Yıl Köprüsü civarında emniyet şeridinden aniden hareket edip yola katılan motosiklet sürücüsü sanık Hasan Saytal'a eliyle tepki gösterdiği anlatılmıştı.

Saytal'ın ise Mahmutbey Köprüsü İSTOÇ yol ayrımında maktulün kullandığı aracın yanına yaklaştığı ve motosikletle otomobilin çarpıştığı belirtilen iddianamede, çarpmanın ardından maktul Serdar Çekiç ve kardeşi Asli Akyar'ın araçtan inerek sanığın yanına gittikten sonra tekrar otomobile bindikleri ifade edilmişti. İddianamede, bu sırada sanık Saytal'ın yanında bulunan tabanca ile maktul Çekiç'e ateş ettiği ve Çekiç'in hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

İddianamede, Hasan Saytal'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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