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Yaşam Trafikte korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti
Yaşam

Trafikte korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsüne silah çekti

Yeniakit Publisher
2024-07-25 10:00:00 -

İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü tartıştığı, motosiklet sürücüsüne silah çekti.

İstanbul Pendik'te bir otomobil sürücüsü, trafikte kendisine tepki gösteren motosiklet sürücüsüne küfürler savurarak silah çekti. Korku dolu o anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Pendik'te meydana gelen geldi. Edinilen bilgiye. göre D-100 Karayolunda seyir halindeki bir otomobil, motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Motosiklet sürücüsü tepki gösterince aracını motosiklet sürücüsünün önüne kıran şahıs, küfürler ederek silah çekti. Motosiklet sürücünün kask kamerasının kayıtta olup olmadığını soran şahıs, "O görüntüleri bir yerde görürsem seni bulurum" diyerek tehditler savurdu. Çevredeki sürücülerin korna sesleri sonrası şahıs yoluna devam etti. Trafikte korku dolu o anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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