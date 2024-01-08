Trafikte kendini üstün görenler var! Emniyet kemeri takmayanla drift atan bir mi?

Yeni yıla girişle birlikte birçok alanda yapılan artışlardan bir dikkat çekeni de trafik cezaları oldu. Trafik cezalarındaki bazı artışların yerinde olduğunu, ancak özellikle can kaybı riskinin yüksek seyrettiği kural ihlallerinde aynı durumun geçerli olmadığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Emniyet kemeri gibi olmazsa olmaz ve can kaybı riskini fazlasıyla yükselten bir ihlalin cezası sadece 691 TL iken sahte plaka kullanımı ve drift cezasının 32 bin 234 TL olması, trafik cezalarını tam anlamıyla anlamlandıramadığımızı bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik cezaları gerçek anlamda artık adil ve caydırıcı olmalı. Başka türlü trafik kültürümüz gelişemeyecek.” dedi.

Trafik kültürünün yerleşmesi için gerekli

Trafik kültürünün ülkemizde yeterince gelişmediğini ve bunda trafik cezalarının uzun yıllar çok düşük seviyede seyretmesinin büyük payı olduğunu belirten Erdem, önemli kural ihlallerinde halen birçok sürücünün cezaları göz alacağına ve ihlal alışkanlıklarının devam edeceğine dikkat çekti.

Kırmızı ışıkta geçiş, emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma gibi kritik ihlallerde cezaların son derece düşük olduğunu belirten Erdem, "Kurallara uymamayı bir alışkanlık haline getiren belki de yüz binlerce sürücü var. 691 TL emniyet kemeri takmama cezasını ödemeyi birçoğu göze almaya devam edecek. Emniyet kemeri sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturan yolcular için de bir zorunluluktur. Alkollü araç kullanmak gibi çok tehlikeli bir ihlalin cezası ise sadece 6 bin 440 TL. Buna karşın drift atma ve sahte plaka kullanma cezası 32 bin 234 TL, cezalarımız halen adil ve caydırıcı değil. Kırmızı ışıkta geçmenin, alkollü araç kullanmanın, emniyet kemeri takmamanın cezası da en az bu seviyelerde olmalı” şeklinde konuştu.

Çakarlı araç kullananlara dikkat

Belirli lüks araç sahiplerinin yasadışı çakarlı-sirenli araç kullanımını bir alışkanlık haline getirdiğine de değinen Erdem, “Yönetmeliklerde ifade edilen, görev esnasında kullanılan devlet görevlisi araçlar dışında çakarlı araç kullanan herkese caydırıcı bir önlem alınması artık bir zorunluluk haline geldi. Yasadışı biçimde, toplumdan kendini üstün gören bir zihniyetle, hiçbir kamu görevi ifa etmeksizin çakarlı-sirenli lüks araç kullananlar bununla da yetinmeyip, trafikteki diğer araçları taciz ediyor, sıkıştırıyor.

Şu unutulmamalıdır ki trafikte kamu araçları dışında kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Sadece 6 bin 440 TL’lik ceza ile bu kişileri caydırmak ne yazık ki mümkün değil. Bu ihlali tekrarlayanlara çok ciddi yaptırımlar uygulanmasını, toplumumuzun refahı ve trafik kültürümüzün gelişimi açısından önemli buluyoruz.” açıklamasını yaptı.