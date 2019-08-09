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Trafikte "Kemerin ses getirsin" projesi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, yolculuğa çıkan çocuklardan emniyet kemeri takılırken video çekmelerini ve en çok beğeni alan video sahibine hediye verileceğini söyledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:51
Trafikte "Kemerin ses getirsin" projesi

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, yolculuğa çıkan çocuklardan emniyet kemeri takılırken video çekmelerini ve en çok beğeni alan video sahibine hediye verileceğini söyledi.


Trafik Şube Müdürü Hakan Doğan, İçişleri Bakanlığı tarafından sürücülerin emniyet kemeri takmalarının artırılması amacıyla ‘Kemerin ses getirsin’ adlı projeyi tanıttı. Doğan, çocukların yolculuk esnasında emniyet kemeri takılırken video kaydı almalarını ve kaydedilen görüntüleri ‘kemerinsesgetirsin’ başlığı altında ‘twitter/trafikegm’ adresine göndermesini istedi.


Proje sonunda 100 çocuğa scooter ve kask hediye edileceğini söyleyen Doğan, “Sürücülerimiz dinlenmiş ve uykularını almış olarak yola çıksınlar. Uzun yollarda meydana gelen kazaların en büyük sebebi hız kurallarına uymamak. Hız kurallarına uysunlar, emniyet kemerlerini taksınlar. Bu söylediğim 3 basit kural can kayıplarını önleyecek kuraldır" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:51
  1. doğa

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