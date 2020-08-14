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Gündem

Trafikte kadın sürücüye dehşeti yaşattı

İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin kadına saldırdığı anlar anbean kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:49:00 -

İstanbul Alibeyköy'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın sürücüye saldırdı. Saldırgan hakaret ve küfürler yağdırırken çevredeki vatandaşlar saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Darp etmeye çalıştığı kadının aracının üzerine çıkarak ön camını kıran adam aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın sürücü, korkuya çevredeki vatandaşlardan polis çağırmalarını istedi.

Saldırgana tepki yağdı

Öte yandan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası saldırgana büyük tepki yağdı. Olay sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi.

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