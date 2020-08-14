Trafikte kadın sürücüye dehşeti yaşattı
İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin kadına saldırdığı anlar anbean kameralara yansıdı.
İstanbul Alibeyköy'de bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadın sürücüye saldırdı. Saldırgan hakaret ve küfürler yağdırırken çevredeki vatandaşlar saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Darp etmeye çalıştığı kadının aracının üzerine çıkarak ön camını kıran adam aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Kadın sürücü, korkuya çevredeki vatandaşlardan polis çağırmalarını istedi.
Saldırgana tepki yağdı
Öte yandan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası saldırgana büyük tepki yağdı. Olay sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez izlendi.