Trafikte güzel şeyler de oluyor Teşekkürler Tunceli
Alınan bilgilere göre, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık ekipleri, gelen bir ihbar üzerine vakaya ulaşmak için harekete geçti. Siren sesini duyan sürücüler, yolun sağ ve soluna kontrollü şekilde yanaşarak ambulansa geçiş koridoru oluşturdu. Oluşturulan fermuar sistemiyle ambulans trafikte zaman kaybetmedi. O anlar ambulans içi kameraya yansıdı.