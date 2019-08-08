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Trafikte ebeveynlerine not verdiler bisiklet kazandılar

İçişleri Bakanlığının düzenlediği yarışmada sürücü seyahat karnesini doldurarak ilk 100 içine giren Kahramanmaraşlı 3 öğrenciye bisikletleri törenle verildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
Trafikte ebeveynlerine not verdiler bisiklet kazandılar

İçişleri Bakanlığının düzenlediği yarışmada sürücü seyahat karnesini doldurarak ilk 100 içine giren Kahramanmaraşlı 3 öğrenciye bisikletleri törenle verildi.


Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan ‘dikkat sizden notlar bizden’ projesi kapsamında hazırlanan sürücü seyahat karneleri aileleriyle birlikte yolculuk yapan çocuklara dağıtıldı. Kahramanmaraş’ta da yaklaşık 100 çocuk, yolculuk esnasında sürücü anne veya babaları için hazırladıkları karne notlarını internet aracılığı ile ilgili kuruma gönderildi.Yapılan kura sonucunda Musa Mirza Atçılı, Süleyman Nergiz ve Buğlem Melis Ekşi isimli 3 çocuğa Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan tarafından başarı belgesi ve bisikletleri teslim edildi.


Trafik kurallarıyla ilgili çocukları, yaptıkları çalışma nedeniyle tebrik eden Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı öncesi de sürücüleri uyardı. Vali Özkan, “Bu başarı belgeleri hem trafik kurallarına hassasiyetleri, bilgileri hem de çevrelerine örnek olmaları, yeri geldiği zaman anne ve babasını kurallara uymaları ve yönlendirmeleri için verildi. Trafikle ilgili güvenlik birimlerinin uyarılarına uymak çok önemli, özellikle bayram esnasında ve sonrası hız sınırlarını aşmamak yönündeki duyarlılık kaza oranlarını azaltacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:32
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