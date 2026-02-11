Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6 maddeyle Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeler, araç kullanırken telefon kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri ağır cezalarla karşı karşıya bırakıyor. Ayrıca ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılmaya hapis cezası getirildi. İşte detaylar...

TELEFON KULLANIMINA 5 BİN TL’DEN BAŞLAYAN CEZALAR

Araçta ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu hale geldi. Kurala uymayanlara 3 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Seyir halinde cep telefonu veya benzer haberleşme cihazı kullanan sürücülere ise 5 bin TL ceza kesilecek. Aynı yıl içinde iki kez ihlal edenlere 10 bin TL, üç ve daha fazla ihlalde ise her seferinde 20 bin TL ceza verilecek ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAYANA 2 BİN 500 TL CEZA VE 30 GÜN EHLIYET GERİ ALMA

Yolcuların emniyet kemeri veya yönetmelikte belirtilen koruyucu sistemleri usulüne uygun kullanması zorunlu olacak. Emniyet kemeri kuralını ihlal eden sürücü ve yolculara 2 bin 500 TL idari para cezası uygulanacak. Bir yıl içinde dört kez ihlal edilmesi durumunda ehliyet 30 gün süreyle geri alınacak.

Geri alınan ehliyetin iadesi için tüm idari para cezalarının ödenmesi şart koşuldu. 15 yaşından küçük çocukların emniyet kemeri, koruma başlığı, gözlüğü veya çocuk bağlama sistemini usulüne uygun kullanmasını sağlamayan sürücülere ise 5 bin TL ceza kesilecek.

KAZA YERİNDEN İZİNSİZ AYRILANLARA HAPİS CEZASI

Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında zabıtanın iznini almadan ve zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 46 bin TL idari para cezası verilecek.

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda olay yerinden izinsiz ayrılan sürücülere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu durumda ehliyetlerine 2 yıl süreyle el konulacak ve iade için tüm idari para cezalarının ödenmesi gerekecek.

GENEL KURUL 11 ŞUBAT’TA DEVAM EDECEK

Teklifin ilk 23 maddesinden 6’sı kabul edildi. Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 11 Şubat Çarşamba günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. Kalan maddelerin görüşmeleri önümüzdeki oturumlarda sürecek.

Kaynak: DHA