Uygulama nasıl olacak? Direksiyon sınavında yeni dönem

Borazan, yeni sistemde araç içine gelecek kamera sistemi ile de hataların daha kolay bulunabileceğini söyleyerek, "Sınav sistemine gelince, yine Milli Eğitim Bakanlığı’ndan görevli iki kişi gelecek. Bunlar araçta bizim usta öğreticimizle birlikte başlayacaklar kapının önünde ve sınav komisyon başkanının dilediği yere vatandaş, aday veya sürücü belgesi alacak kişi sürecek. Burada en önemli olan konu kamera sistemi dedik ya bu kamera sistemi dışarıdan bir kamera sistemi değil. Bu kamera sistemi içeriden. İçerideki kamera sistemi nedir? Araç çalıştırma kurallarına uyuyor mu uymuyor mu? Kalkış kurallarına uyuyor mu uyumuyor mu? El frenini indiriyor mu indirmiyor mu? Gösterge panelindeki komisyon başkanının gösterdiği aparatları biliyor mu bilmiyor mu? Kalkış yaparken ayna kontrolünü yapıyor mu yapmıyor mu? Sinyalini veriyor mu vermiyor mu gibi. Tabii ki görüntüleri araç içerisinde kamera sistemi ile kayıt alacak. Kayıt sistemi dediğimiz bu. Zaten bu kayıt sisteminin en büyük faydalarından biri itiraz edildiği zaman kamera sistemiyle izlenip, sürücünün hata yapıp yapmadığı değerlendirilecek ve ona göre de eğer sürücü hata yapıp bırakıldıysa herhangi bir söz konusu değil ama hata yapmadan sürücü adayını komisyon bıraktıysa bununla ilgili gerekli zaten inceleme tekrar yapılacak. Hakkı varsa o hakkı geri yerine iade edilecek. Burada uzun yol belki tecrübesi olacak, kavşak tecrübelerimiz olacak. Kavşaktaki geçiş hakkını kendi mi kullanıyor, diğer araçlara mı veriyor, oradaki tabelaya uyuyor mu uyumuyor mu bunlara dikkat edeceğiz. Parklara geldiğimiz zaman da herhangi bir sokak veya herhangi bir iki araç arasına komisyon başkanı buraya girin diyecek. Oraya girip girmediği zaten orada kameradan gözüküp, dışta öyle herhangi bir kamera söz konusu değil. Tamamen kamera sistemi içeride olacaktır. Bunun sürücü kurslarına tabii ki biraz daha külfeti olacak. Eğitimi daha fazla vereceğiz, eğitimi az alan veya yol güzergahını, kavşağı tanımayan, takip mesafesini bilmeyen, tali yolu bilmeyen, ana yolu bilmeyen, ilk geçiş hakkının hangi araca verileceğini bilmeyen bir sürücü, bunu öğrenmediği zaman sınavda başarısız olur. Tabii ki inşallah bu da Avrupa standartlarına uygun bir sınav sistemi olacak. Türkiye'de daha kaliteli, daha bilinçli sürücüler yetişeceğine de ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.