Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Göl, son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, ''Gölümüz su tutmaya başladı ve çok sevinçliyiz. Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu. Göçmen kuşlarımız da yavaş yavaş bundan sonra gelecekler, hatta benim yaptığım gözlemlerde birçok ördek çeşidi şu anda gölümüzdeler, çok sevinçliyiz.