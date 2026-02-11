  • İSTANBUL
Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Konya Ilgın'da yaz aylarında tamamen kuruyan Çavuşçu Gölü, son yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle yeniden suyla buluştu.

#1
Foto - Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Bir dönem flamingodan pelikana, ördekten balıkçıllara kadar çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan ve “kuş cenneti” olarak bilinen Çavuşçu Gölü, geçen yaz kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle tamamen kurumuştu.

#2
Foto - Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Ilgın ilçesinde 27 kilometrekare yüz ölçüme sahip Çavuşçu Gölü, ördek ve kaz ile flamingo, pelikan, sakar meke, balıkçıl gibi kuş çeşitlerinin yanı sıra sazan, aynalı sazan, tatlı su kefali, kerevit gibi balıklara ev sahipliği yapıyor. Doğanhisar ve Bulcuk çayları ile Çiğil Deresi ile beslenen, derinliği yer yer 2 ila 10 metre arasında değişen Çavuşçu Gölü’nde 1965'li yıllarda 190 milyon metreküp su bulunurken, geçen yaz aylarında bilinçsiz tarımsal sulama ve iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Ilgın Turizm, Tarih, Kültür ve Coğrafya Araştırmaları Derneği ise geçen yıl ekim ayında daha önce çekilen kuşların fotoğraflarını kuruyan gölün bulunduğu alanda sergileyerek kuraklığa dikkat çekmeye çalıştı.

#3
Foto - Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Göl, son yağmur yağışları ve dağlık bölgelerdeki karın erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Çevre gönüllüsü ve doğa fotoğrafçısı Önder Metin, ''Gölümüz su tutmaya başladı ve çok sevinçliyiz. Dağlarda yağan karların erimesiyle kanallardaki sular gölümüze ulaştı. Gölümüz 27 kilometrekarelik bir alanda 190 milyon metreküp su tutma hacminde olup, şu an yaklaşık 3 milyon metreküp su tuttu. Göçmen kuşlarımız da yavaş yavaş bundan sonra gelecekler, hatta benim yaptığım gözlemlerde birçok ördek çeşidi şu anda gölümüzdeler, çok sevinçliyiz.

#4
Foto - Yıllar sonra su tutmaya başladı! Kuruyan kuş cenneti yeniden canlanıyor

Ilgın halkı olarak, kuş fotoğrafçıları ve doğasever olarak bundan çok mutluluk duyuyoruz.”

