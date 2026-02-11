  • İSTANBUL
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?
Selma Savcı

Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Her defasında içmekten büyük keyif aldığımız ve sohbetlerimizin ortağı olan kahve için farklı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Kahve en sık tüketilen içeceklerden biridir. Kahve içerisindeki kafein maddesi vücuda iyi gelmeyebilir. Kahve metabolizmayı hızlandırsa da kafeinden ötürü ölçülü tüketimi öneriliyor. Peki kafeinsiz kahve neden popüler oldu?

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Kafeinsiz kahvenin küresel pazarda 2022'de 15,3 milyar sterlinden, on yılın sonunda 22,5 milyar sterline çıkması bekleniyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Uzmanlar kafeinsiz kahve tercihinin artmasının, teknolojinin gelişmesiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyor. Kahve ağaçlarının kirazlarında bulunan tohumlar, onları alışık olduğumuz kahverengi fasulyeye dönüştüren kavurma makinelerine gönderiliyor. Ancak kafeinsiz ürünlerde öncelikle kafeinin giderilmesi için bir işlem yapılır.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Daha ucuz kafeinsizler için bu işlem kanserojen içerdiği için bazı eleştirmenler bunun yasaklanması gerektiğini savunuyor. Ancak çoğu kişi kafeinsiz kahvede o kadar küçük miktarlar bulunduğunu ve herhangi bir tehdit oluşturmadığını söylüyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Londra'daki sürdürülebilir kahve markası Grind'den Howard Gill ise gelişen teknoloji ile bu işlemin artık çok daha farklı ilerlediğine dikkat çekiyor: "Üreticiler başka hiçbir yerde satamayacakları bozuk çekirdekleri alıp 'Tamam, bunları kafeinsiz olarak kullanacağız' diyorlardı. Günümüzde ise çiftlikler, kafeinsiz kahve için tohumları bilinçli olarak yetiştiriyor."

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Yıllardır kahvenin sağlığa etkileri tartışılırken artık kafeinsiz ve kafeinli olarak kahvenin etkilerinden bahsedilir hale geldi.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Sağlık bilimleri şirketi Zoe'nin baş beslenme uzmanı ve yazarı Dr. Federica Amati, "İnsanlar sıklıkla 'iyi olmaya çalışıyorum ve kahveyi azaltıyorum' diyor, ancak kafeini tolere edebilenler için kahve içmek sorun değil. Hepimizin onu metabolize etme şekli farklı ve bazı insanlar genetik olarak olumsuz etkilere karşı daha hassas" diyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Pek çok insan günde üç ila beş kahveyi hiçbir sorun yaşamadan içerken, bir kısım ise kaygı, uykusuzluk, kalp atışlarında artış ve hatta göz seğirmesi yaşıyor. Hatta kimisinde bu belirtiler yalnızca bir fincandan sonra görülebiliyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Perimenopoz, bazı kadınların kafein almadan bile kaygı ve uyku bozukluğu yaşamasına neden olur. Amatide "O zamanlar sabahları keyifle içtiğiniz bir fincan kahvenin artık kendinizi daha endişeli hissetmenize neden olduğunu fark edebilirsiniz" diyor.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Hamilelikte ise, günde 200 mg'dan fazla kafeinin (iki fincan hazır kahve) düşük yapma riskini artırdığına ve bebeğin büyümesini kısıtlayabileceğine dair kanıtlar var. Ancak bazı Parkinson hastalığı olan bazı kişilerin kafeinin daha özgür hareket etmelerine yardımcı olduğu da görüldü.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Amati, ayrıca kahvenin iyi geldiği bazı sağlık sorunlarına da dikkat çekiyor: "Bunlar arasında bilişsel işlevlerde iyileşme ve kalp hastalığı, kolon kanseri ve herhangi bir hastalıktan ölüm riskinde azalma yer alıyor. Kahve polifenol bakımından zengindir ve lif içerir ve birlikte bağırsak mikrobiyomu için harika bir prebiyotik karışım görevi görür."

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Ayrıca menopoz döneminde bağırsaklara dikkat etmek gerektiğini de belirtiyor: "Mikrobiyomdaki bir bakteri alt kümesi östrojene duyarlı ve menopozda ölmeye başlar. Yani eğer kafein sizi rahatsız ediyorsa kahveyi bırakmak yerine kafeinsiz kahveye geçebilirsiniz. Hala polifenolleri ve lifi alıyorsunuz."

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Çoğu kahve, katkı maddeleri içermez, ancak örneğin 'cappuccino' olarak pazarlanan hazır karışım poşetler emülgatörler içerebilir.

Foto - Bu işlem kanserojen içerdiği için... Kafeinsiz kahve neden tüketilir?

Amati şunu ekliyor: "Ve şekerli kahveden uzak durmaya çalışın, çünkü o zaman bazı olumlu sonuçlar ortadan kalkar."

