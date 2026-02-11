11 Şubat 1995: İsmet Kasumoviç'in vefatı (Boşnak asıllı âlim)

İsmet Kasumoviç, 19 Temmuz 1948’de Travnik (Bosna-Hersek) yakınındaki Pode köyünde doğdu. Orta öğrenimini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde, yükseköğrenimini Kuveyt Üniversitesi Arap Dili ve Pedagoji Bölümü’nde tamamladı.



Kasumoviç, 1973’te Bosna-Hersek’e dönerek Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde ders verdi. 1976’da Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nde asistan olarak çalıştı. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü’nde İslâm ve Arap felsefesinde hiçlik (nihilitet) problemini incelediği yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra (1979) aynı fakültede Bosnevî Ali Dede ve onun felsefî-tasavvufî görüşlerine dair teziyle doktor unvanını aldı ve Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’ne tayin edildi.







İsmet Kasumoviç, 1980-1983 yıllarında Saraybosna yakınındaki Rajlovac Hava Kuvvetleri Teknik Askerî Akademisi’nde Arapça hocası olarak çalıştı. 1984-1986’da Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Filolojisi Bölümü’nde Arapça dersleri verdi. Ayrıca 1981’den itibaren görev yapacağı Saraybosna İlâhiyat Fakültesi’nde tasavvuf okuttu; Ahmed İsmailoviç’in vefatından (1988) sonra aynı fakültede İslâm felsefesi derslerine de girmeye başladı.







1992’de fakültenin kadrolu öğretim üyesi oldu ve bu görevini 1995 yılına kadar sürdürdü. Bosna-Hersek savaşı esnasında bir süre Preporod adlı dinî gazetenin başyazarlığını da yapan Kasumoviç, 11 Şubat 1995’te Saraybosna’da vefat etti.





Kasumoviç’in, yayımlandığı çok sayıdaki makalelerinden Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça ve Türkçe bildiği anlaşılmaktadır. Geniş yayın faaliyeti yanında bilhassa Saraybosna, Zagreb ve İstanbul gibi şehirlerde düzenlenen sempozyumlara yaptığı katkılar sayesinde ilmî çevrelerin ilgisini çekmiştir.