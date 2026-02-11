  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein rezaletinde karartma girişimi: Sapkınların suç ortağı af pazarlığına soyundu! P.ç ne demek onu da mı bilmiyorsun? Küfürbaz Özgür'den küfürlere komik savunma İP’li hadsiz Mehmet Emin Korkmaz ihraç edildi! Lütfü Türkkan’a sahip çıkanlar bu kez doğruyu yaptı Abra kadabrayla küfürlü kısımları sansürledi! Küfretmedim diyen Özel, bu kez “Bozuk tohum” dedi Alman devinden sapık Epstein itirafı: Evet hataydı... Anıtkabir’i 15 yılda yapanlar 455 bin konuta laf atıyor! CHP’den deprem konutlarına yine çamur Televizyonunuza sadece o mu çıkıyor? Sözcü’den Erman Toroğlu sahtekârlığı Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’ Bakan Güler’den terör örgütüne son ihtar: YPG-SDG mutabakatların gereklerine uymalı Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi
Tarih 11 Şubat 1995: İsmet Kasumoviç'in vefatı (Boşnak asıllı âlim)
Tarih

11 Şubat 1995: İsmet Kasumoviç'in vefatı (Boşnak asıllı âlim)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 Şubat 1995: İsmet Kasumoviç'in vefatı (Boşnak asıllı âlim)

Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; Boşnak asıllı âlim İsmet Kasumoviç'i rahmetle yâd ediyoruz.

İsmet Kasumoviç, 19 Temmuz 1948’de Travnik (Bosna-Hersek) yakınındaki Pode köyünde doğdu. Orta öğrenimini Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde, yükseköğrenimini Kuveyt Üniversitesi Arap Dili ve Pedagoji Bölümü’nde tamamladı.

Kasumoviç, 1973’te Bosna-Hersek’e dönerek Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde ders verdi. 1976’da Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’nde asistan olarak çalıştı. Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Felsefe ve Sosyoloji Bölümü’nde İslâm ve Arap felsefesinde hiçlik (nihilitet) problemini incelediği yüksek lisans tezini tamamladıktan sonra (1979) aynı fakültede Bosnevî Ali Dede ve onun felsefî-tasavvufî görüşlerine dair teziyle doktor unvanını aldı ve Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü’ne tayin edildi.



İsmet Kasumoviç, 1980-1983 yıllarında Saraybosna yakınındaki Rajlovac Hava Kuvvetleri Teknik Askerî Akademisi’nde Arapça hocası olarak çalıştı. 1984-1986’da Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Filolojisi Bölümü’nde Arapça dersleri verdi. Ayrıca 1981’den itibaren görev yapacağı Saraybosna İlâhiyat Fakültesi’nde tasavvuf okuttu; Ahmed İsmailoviç’in vefatından (1988) sonra aynı fakültede İslâm felsefesi derslerine de girmeye başladı.



1992’de fakültenin kadrolu öğretim üyesi oldu ve bu görevini 1995 yılına kadar sürdürdü. Bosna-Hersek savaşı esnasında bir süre Preporod adlı dinî gazetenin başyazarlığını da yapan Kasumoviç, 11 Şubat 1995’te Saraybosna’da vefat etti.


                                                        Saraybosna

Kasumoviç’in, yayımlandığı çok sayıdaki makalelerinden Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Arapça ve Türkçe bildiği anlaşılmaktadır. Geniş yayın faaliyeti yanında bilhassa Saraybosna, Zagreb ve İstanbul gibi şehirlerde düzenlenen sempozyumlara yaptığı katkılar sayesinde ilmî çevrelerin ilgisini çekmiştir.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23