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Trafikte ateş açıp drift yapan sürücüye 8 yıl hapis istendi

Güngören'de D-100 yan yolda seyir halindeyken arkadaşının "Yap bakalım tedavi" sözü üzerine camdan havaya ateş açan ve drift yapan sürücü hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

14 Mart 2019 Perşembe 10:49
Trafikte ateş açıp drift yapan sürücüye 8 yıl hapis istendi

İSTANBUL(AA) - Güngören D-100 yan yolda aracıyla seyir halindeyken camdan havaya ateş edip drift yapan sürücü Gürkan K'nin "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 5 Kasım 2018'de medyada "Aracında havaya silahıyla ateş açtı, drift yaptı" haberlerinin çıkması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı anlatıldı.

Sosyal medyada "baler.53" hesabından paylaşılan videoda, bir sürücününGüngören ilçesi D-100 kuzey yan yolda aracı ile seyir halindeyken sol ön camı açarak havaya 3 el ateş ettiği ve aynı yol üzerinde trafikte seyir halinde olan diğer araçların arasında tehlikeli şekilde ardı ardına şerit değiştirip makaslar atarak trafiği tehlikeye düşürdüğünün görüldüğü belirtildi.

Sosyal medya hesabının Gürkan K'ye (29) ait olduğunun belirlendiği kaydedilen iddianamede, olayda kullanılan aracın da Gürkan K'nin üzerine kayıtlı olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

İfadesine başvurulan Gürkan K'nin videoda havaya ateş açan ve aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sürücüye trafiği aksatacak şekilde araç kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildiği belirtildi.

İddianamede, Gürkan K'nin kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde aracını makaslar atarak sevk ve idare ettiği anlaşıldığından trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği vurgulandı.

Gürkan K'nin kurusıkı olduğunu beyan ettiği silahını teslim etmesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, olayın yaşandığı zaman ile silahın teslim tarihi arasında geçen süre nedeniyle mermi kovanlarının bulunmasının mümkün olmadığı anlatılan iddianamede, Gürkan K'nin silahı, araçtayken yanında bulunan arkadaşının "Yap bakalım tedavi" lafı üzerine ateşlediği kaydedildi.

İddianamede, olay tarihinde tutuklanan ve 19 Kasım 2018'de avukatının itirazı neticesinde tahliye edilen sanık Gürkan K'nin "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından 1 yıl 9 aydan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Sanık Gürkan K. mayıs ayında hakim karşısında çıkacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:49
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