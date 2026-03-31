  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aktüel
Velisiz giriş yasak! Bu AVM'ye 18 yaşından küçükler giremeyecek

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Velisiz giriş yasak! Bu AVM'ye 18 yaşından küçükler giremeyecek

Ankara’da bir AVM’de hafta sonları için alınan yeni karar yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi...

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir alışveriş merkezi, son dönemde özellikle hafta sonlarında yaşandığı belirtilen sözlü ve fiziki tartışmaların ardından dikkat çeken bir uygulamayı devreye aldı.

 

‘Kavgalar yaşanıyor’

AVM'den yapılan yazılı açıklamada, hafta sonları merkeze girişe ilişkin düzenleme yapıldığı belirtilerek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla alınan tedbirler ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirilmiştir. Uygulama kapsamında, sözlü ve fiziki kavga çıkaranların alışveriş merkezine girişleri sınırlandırılabilmektedir" denildi.

 

'Amacımız, gençlerimizi dışlamak değil'

Açıklamada ayrıca, "Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

AVM’de yediği yemek hastanelik etti! Ünlü şefin tabağından bakın ne çıktı
AVM’de yediği yemek hastanelik etti! Ünlü şefin tabağından bakın ne çıktı

Yerel

AVM’de yediği yemek hastanelik etti! Ünlü şefin tabağından bakın ne çıktı

Kuyumcukent AVM'de 20 milyonluk soygun
Kuyumcukent AVM'de 20 milyonluk soygun

Gündem

Kuyumcukent AVM'de 20 milyonluk soygun

En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!
En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!

Gündem

En üst kattan zemine çakıldı: AVM'de feci son!

Ünlü oyuncuya AVM önünde ahlaksız saldırı
Ünlü oyuncuya AVM önünde ahlaksız saldırı

Kültür - Sanat

Ünlü oyuncuya AVM önünde ahlaksız saldırı

Japonya'da AVM'de dehşet: Eski takıntısı canından etti
Japonya'da AVM'de dehşet: Eski takıntısı canından etti

Dünya

Japonya'da AVM'de dehşet: Eski takıntısı canından etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Fuhusçu namussuzların hedefi peçe, sarık, tesettür. Çünkü bu simgelerde zina olmaz, (olsa bile munferittir) ama bu simgelerin düşmanlarının kimin eli kimin cebinde belli değil, bu durum ise bunların yaşam biçimi, bu eylem için eğiltildiler, bu yönde eğitildiler. Çünkü bu Milleti sadece ahlaksızlığın çökerteceğini Siyonistler bu lağım kesime bellettiler. Çağdaşlık ve Laiklik kisvesinin esas amacı halkın ahlakını yok etmek olması CHP'nin 6 okunum yanına getirilmesi gereken 7. oktur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23