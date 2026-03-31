Şehit Yakınına Küfreden Türkkan’ın Mutlu Günü: Yüzükler emekli asker İlker Başbuğ’dan!

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Lütfü Türkkan, geçmişte hafızalardan silinmeyen o skandal görüntülerin ardından bu kez aile içi bir kutlamayla gündeme geldi. Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan, Berk Coşkun ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Şehit yakınına küfreden Lütfü'nün kızının yüzüğünü emekli genelkurbay başkanı İlker Başbuğ taktı!

Küfür Skandalı Hala Hafızalarda

Hatırlanacağı üzere Lütfü Türkkan, geçtiğimiz yıllarda Bingöl’de bir şehit yakınına yönelik sarf ettiği galiz küfürlerle kamuoyunun sert tepkisini çekmişti. Bir milletvekilinin, vatanı için canını veren bir kahramanın emanetine ettiği hakaret, Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmişti. O günden bu yana Türkkan isminin geçtiği her olayda, "temsil makamındaki bir ismin toplumsal değerlere saldırısı" eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

İlker Başbuğ’un Tartışmalı Tercihi

Çengelköy’de düzenlenen nişan merasiminde en dikkat çeken detay ise yüzükleri takan isim oldu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkkan ve Coşkun çiftinin nişan yüzüklerini kesen isim olarak törende yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en üst kademesinde görev yapmış, "şehitlerin babası" sayılan bir makamdan emekli olan Başbuğ’un, bir şehit yakınına küfreden kişinin aile saadetine ortak olması manidar bulundu. Kamuoyunda şu sorular yüksek sesle sorulmaya başlandı:

Hassasiyetler Nerede? Bir dönem ordunun komutanlığını yapan bir isim, şehit emanetine saygısızlık yapan bir figürün yanında dururken vicdani bir muhasebe yapmadı mı?

Vefa Kimedir? TSK geleneğinde şehit ve gazi yakınları "baş tacı" iken, Başbuğ’un bu hareketi, o küfre maruz kalan ailede nasıl bir hayal kırıklığı yarattı?

Eleştirilerin Odağındaki Tablo

Lütfü Türkkan’ın hiçbir şey olmamışçasına sürdürdüğü bu "nezaket" dolu kareler, mağdur ettiği kesimlerin acısını görmezden gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Siyasi figürlerin ve eski devlet adamlarının, kimlerin yanında durdukları ve kimlerin elini tuttukları sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal değerlere verdikleri önemin de bir göstergesidir.

Görünen o ki; bir yanda edilen küfürler ve kırılan kalpler dururken, diğer yanda hiçbir sorumluluk hissedilmeksizin kesilen nişan kurdeleleri, siyasetin ve "seçkinler" dünyasının gerçeklerden ne kadar kopuk olduğunun bir başka kanıtı oldu.