Victor Osimhen'den haber var
Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük aranın ardından sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, tedavisinin ardından salon çalışmalarına başladı.
Galatasaray, yarın maçın hazırlıklarına devam edecek.
