Merih Demiral Türk savunma sanayisine teşekkür etti

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil

Milli futbolcu Merih Demiral, Türk savunma sanayisine teşekkür mesajında "Bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılı şeyler oluyor ama ülkemiz her zaman güvenli. Bunu sağlayan herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Merih Demiral, savunma alanında büyük başarılara imza atan Türk şirketleri olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılı şeyler oluyor ama ülkemiz her zaman güvenli. Bunu sağlayan herkese minnettarız. Milli Takım'ın savunması bize, vatanın savunması Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) emanet." ifadelerini kullandı.

"Güçlü savunma, güçlü Türkiye"

TSKGV'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bizim savunmamız her yerde güçlüdür. Kale önünde, ceza sahasında. Sınır karakolunda, hava sahasında. Güçlü savunma, güçlü Türkiye." mesajına yer verildi.

Paylaşımdaki videoda konuya ilişkin görüşlerini paylaşan milli futbolcu Merih Demiral, Türkiye denildiğinde her yerde savunmanın ilk akla gelen şey olduğunu belirtti.

 

Demiral, şunları kaydetti:

"Savunma alanında büyük başarılara imza atan şirketlerimiz var, bu durum bizi gururlandırıyor. Yurt dışında bize bunu soruyorlar. Bulunduğumuz coğrafyada sıkıntılı şeyler oluyor ama ülkemiz her zaman güvenli. Bunu sağlayan herkese minnettarız. Milli Takım'ın savunması bize, vatanın savunması TSKGV'ye emanet."

TSKGV bünyesinde yer alan ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ da Merih Demiral'ın yer aldığı paylaşımı sosyal medya hesaplarından alıntılayarak, "Güçlü savunma, güçlü Türkiye" mesajını paylaştı.

