Bizim Çocuklar tarih yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik mesajı geldi!
2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek dev turnuvaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımız, tüm Türkiye'yi sevince boğdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ay-yıldızlı ekibimizi kutlayarak bu tarihi başarının önemine dikkat çekti.
"Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova galibiyetinin ardından yayınladığı mesajda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu zaferle birlikte Türkiye, uzun bir aranın ardından dünyanın en büyük futbol organizasyonunda temsil edilme hakkı kazandı.
