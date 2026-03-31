4 kişi hayatını kaybetti! Tünel inşaatında patlama
Çin’in Çongçing kentinde yapımı süren otoyol tünelinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi.
Çin’in güneybatısındaki Çongçing kentine bağlı Vancou bölgesinde, Hubey ile Siçuan eyaletlerini birbirine bağlayacak ulusal otoyol projesinin tünel inşaatında meydana gelen patlama faciaya dönüştü.
1 kişi kayıp
Yerel yetkililer, olayda ilk etapta 1 kişinin kaybolduğunu ve 12 kişinin yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde kayıp işçinin cansız bedenine ulaştığı, hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Olayda toplam can kaybı 4'e yükselirken, 9 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Patlamanın tünelde sıkışan yanıcı bir gazdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, olay yerinin kordon altına alındığı ve patlamanın kesin nedenine ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.