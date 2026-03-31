Teknoloji devlerine infaz emri verildi! İran dünyayı sarsan kara listeyi açıkladı, çarşamba günü kıyamet kopacak!

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.