Tarihi Şadırvan Meydanı’nda tek yürek oldular! Kosova-Türkiye finali Priştine'den Prizren'e tüm memleketi ayağa kaldırdı!
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova ve Türkiye karşı karşıya gelirken, başkent Priştine ve tarihi Prizren şehri bayram yerine döndü. Fadil Vokrri Stadyumu’nda iğne atsan yere düşmeyecek bir atmosfer yaşanırken, Prizren’in kalbi Şadırvan Meydanı’nda kurulan dev ekranın önünde toplanan yüzlerce futbolsever milli gurur için tek ses oldu.
Kosova ile Türkiye arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçı, başkent Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda büyük bir heyecanla gerçekleşirken, Prizren’deki tarihi Şadırvan Meydanı’nda kurulan dev ekranda yüzlerce Kosovalı taraftar karşılaşmayı hep birlikte izliyor.
Yüzlerce Kosovalı ellerinde Kosova, Arnavutluk ve Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) bayraklarıyla maçı dev ekrandan takip ediyor.