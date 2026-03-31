Fuhuşçu başkana destek vermişlerdi! CHP Kadın Kolları günler sonra geri vites yaptı

Rüşvet operasyonunda Ankara'da bir otel odasında gözaltına alındığı sırada belediye çalışanı bir kadınla birlikte basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'a Uşak Kadın Kollarının attığı destek mesajı silindi.

"Günler süren inat, sessiz sedasız son buldu!"

Yaşanan çirkin hadiseyi "siyasi saldırı" gibi göstermeye çalışan CHP yönetimi, kamuoyu baskısına ve parti içi vicdana yenik düştü. Günler boyu silinmemesi için diretilen o paylaşımın bugün yerinde yeller esmesi, CHP'nin içine düştüğü acizliği ve skandalın savunulamaz boyutunu bir kez daha kanıtladı.

Genel Merkezin tüm ısrarına rağmen Uşak kadın kolları yönetimi Yalım'a destek veren X paylaşımını sildi.

Kadınların Özkan Yalıma destek veren genel merkez yöneticilerine rağmen kendi inisiyatifleriyle mesajı sildiği öğrenildi.Özgür Özel, Ankara'da otelde belediye çalışanı kadınla basılan CHP'li Uşak Belediye başkanı Yalım'a sahip çıkarak, “Türkiye'nin dört bir yanında baskı ve saldırı altındayız ama dimdik ayaktayız." demişti.

"Özkan Yalım'a yapılan bu davranışı kabul etmiyoruz.Özkan Başkanımızın her zaman yanındayız" şeklindeki mesaja artık ulaşılamıyor.